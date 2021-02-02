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Dorukhan Toköz PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 16:58
- Güncelleme : 02.02.2021 - 17:35
Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faul sonrası direkt olarak kırmızı kart görmüştü.
Orta saha oyuncusu, bugün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 02.02.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."