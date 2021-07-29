Dorukhan Toköz, Trabzonspor'la anlaştı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Dorukhan Toköz transferini bitirdi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran bordo-mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'la olan sözleşmesi sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, transferin gerçekleştiğini ve Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'la anlaştığını duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyla İstanbul'da görüştü.

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle bir görüşme daha gerçekleştiren Trabzonsporlu yöneticiler ve Dorukhan arasında ücret konusunda anlaşma sağlandı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.