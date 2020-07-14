Dorukhan Toköz'den Beşiktaş paylaşımı

Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları öne sürülen Dorukhan Toköz, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ta kalacağının sinyallerini verdi.

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2018'de Beşiktaş ile senelik 350 bin euroya anlaşmaya varmıştı.

Siyah-beyazlılar ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratını iyileştirmek istediği biliniyordu. Koronavirüs süreci nedeniyle yönetimle yapması planlanan görüşmeler duran Dorukhan Toköz için transfer iddiaları da çıkmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ FORMALI KARESİNİ PAYLAŞTI

Son olarak önümüzdeki yıl için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülen 25 yaşındaki futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Dorukhan Toköz'ün bu kareye 'sus işareti' ve Kartal sembolü koyması ise, başarılı futbolcunun üstü kapalı bir şekilde siyah-beyazlılarda kalacağının sinyallerini vermesi şeklinde yorumlandı.