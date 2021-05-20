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    Dorukhan Toköz'den manidar şarkı

    Dorukhan Toköz'den manidar şarkı

    Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına futbolcular sahneye kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde çıktı, geceye Dorukhan Toköz damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:28
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    Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz, sahneye Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.

    Kupayı almadan önce futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı.

    Dorukhan Toköz'den manidar şarkı - İZLE

    ŞARKI SEÇİMİ TEPKİ ÇEKTİ

    Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz seçimiyle dikkat çekti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.

    Siyah-beyazlı futbolseverler, "Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde, gidiyorum kokun hala üzerimde" sözleri bulunan şarkıyı gereksiz bulurken sosyal medyadan da binlerce tepki geldi.

    Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'in ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.

    Dorukhan Toköz den manidar şarkı #1

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