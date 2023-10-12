Dorukhan Toköz'den Nenad Bjelica'ya gönderme

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Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından ilk tepki Dorukhan Toköz'den geldi.

Hırvat teknik adamın göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılan ve Adana Demirspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

"Yaşadıklarımı anlatsam bana kimse kızmazdı"

Dorukhan Toköz, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

Yaşadıklarımı anlatsam eminim bana bir insan bile kızmazdı. Beşiktaş'tan ayrılırken keza Trabzonspor'dan ayrılırken de. Kimseden korkmam ve çekinmen. Her zaman kendi doğrumu yaparım. Ben biliyorum buna yanımdaki insanlar da şahittir. Doğru olanları yaptım her zaman. Sonuçlar böyle şeyler getirdi. Bugün buradayım. Halimden de çok memnumun.