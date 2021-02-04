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    Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verildi

    PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:46
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    Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verildi

    Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta rakibine yaptığı faul sonrası direkt olarak kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'ün cezası açıklandı.

    PFDK, orta saha oyuncusunun 2 maç ceza aldığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    KONYASPOR MAÇINDA DA YOK

    Antalyaspor maçında forma giymeyen orta saha oyuncusu, Konyaspor maçıyla birlikte cezasını tamamlamış olacak.

    Dorukhan Toköz e 2 maç ceza verildi #1

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