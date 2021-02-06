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    Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezası onandı

    Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık ceza PFDK tarafından onandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 15:44
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    Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezası onandı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e verdiği 2 maç men cezasını onadı.

    DORUKHAN'IN CEZASI ONANDI

    TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.

    Dorukhan Toköz ün 2 maçlık cezası onandı #1

    VEYSEL SARI'NIN İKİNCİ SARI KARTINA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

    Kurulun, Antalyaspor futbolcusu Veysel Sarı'nın ligin 23. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartın cezai uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebi reddettiği kaydedildi.

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