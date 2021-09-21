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    Dorukhan Toköz'ün büyük şanssızlığı

    Dorukhan Toköz'ün büyük şanssızlığı

    Dorukhan Toköz, 126 gün sonra görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı. Orta saha oyuncusu 10 gün daha forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 12:55
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    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, iyileşip forma giydiği ilk karşılaşmada sakatlanarak tekrar şanssızlık yaşadı.

    DORUKHAN'IN BELİ DOĞRULMUYOR

    Bordo-mavili takımın lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 8 resmi müsabakada forma giyemeyen ancak düzeldikten sonra hafta sonundaki Kasımpaşa maçında 84. dakikada oyuna dahil olan Dorukhan, maç sonunda sakatlandı.

    Ligde geçen sezon Beşiktaş formasıyla 15 Mayıs'ta Göztepe deplasmanında son dakikada oyuna giren Dorukhan, 126 gün sonra Trabzonspor formasıyla görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı.

    Dorukhan Toköz ün büyük şanssızlığı #1

    10 GÜN DAHA YOK

    Sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilen futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

    Dorukhan'ın, Konyaspor ve ardından Alanyaspor maçlarında görev yapamayacağı bildirildi. Dorukhan, 6 dakika görev yaptığı bordo-mavili takımda tekrar sahalardan uzak kaldı.

    Dorukhan Toköz ün büyük şanssızlığı #2

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