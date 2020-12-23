Dorukhan Toköz'ün tavırları taraftarları kızdırdı

Fenerbahçe derbisi öncesi "+3 haftaya da inşallah" şeklinde bir paylaşım yapan Dorukhan Toköz'ün, fotoğrafı kaldırıp gelen tepkilerin ardından yeniden yüklemesi sosyal medyada gündem oldu.

Adı Fenerbahçe ile anılan ve Beşiktaş yönetimiyle uzun süredir pazarlık halinde olan Dorukhan Toköz, tavırlarıyla siyah-beyazlı taraftarları iyice kızdırdı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi öncesi Instagram hesabından bir paylaşım yapan 24 yaşındaki futbolcu, "+3 haftaya da inşallah" notunu düşmüştü.

TEPKİ GELİNCE YENİDEN AKTİF ETTİ

Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan orta saha oyuncu, dün gece yaptığı bu paylaşımı sayfasından kaldırdı.

Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı arşivden çıkararak yeniden yükleyen Dorukhan'ın, neden böyle bir harekette bulunduğu anlaşılamadı.

Dorukhan'ın önce kaldırıp sonra geri yüklediği o paylaşım: