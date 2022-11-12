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    Dorukhan Toköz'ün tedavi süresi uzadı

    Dorukhan Toköz'ün tedavi süresi uzadı

    Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. Bordo-mavililerin Ümraniyespor maçında sakatlanan oyuncusunun tedavi süresi 1,5 ay daha uzadı.
    • 12.11.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 15:44
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    Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ilk yarının bitmesine az bir süre kala sakatlanmıştı.

    Dorukhan'ın sol dizi enfeksiyon kaptı

    Dorukhan Toköz’den bordo-mavililere kötü haber geldi. Trabzonspor'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı. Dorukhan'ın ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.

    Dorukhan Toköz ün tedavi süresi uzadı #1

    Dönüş süresi 1.5 ay daha uzadı

    Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz’ün, enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı.

    Hatırlanacağı üzere Karadeniz ekibinde daha önce Serkan Asan da aynı sorunu yaşamış ve tekrar bıçak altına yatmıştı.

    Dorukhan Toköz ün tedavi süresi uzadı #2

    227 gün sahalardan uzak kalmıştı

    Dorukhan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 6 Ekim 2019'da Alanyaspor ile oynanan maçta yine dizinden bir sakatlık yaşamıştı.

    Yıldız futbolcu, kıkırdağında kopma meydana gelmesi nedeniyle ameliyat olmuş ve 227 gün sahalardan uzak kalmıştı.

    Dorukhan Toköz ün tedavi süresi uzadı #3


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