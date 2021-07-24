- Haberler
- Futbol Haberleri
- Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a cevabı
Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a cevabı
Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile görüşmelerini sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu bordo-mavililerden 15 milyon lira yıllık ücret talep etti.
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 11:12
Beşiktaş'tan yurt dışına transfer olmak için ayrılma kararı alan ancak daha sonrasında kendisine uygun bir kulüp bulamayan Dorukhan Toköz'e Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor talip oldu.
MALİYETİ: 15 MİLYON LİRA
Bu sezon kadrosunu Hamsik, Koita, Gervinho ve Bruno Peres gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer orta sahaya da Dorukhan'la takviye yapmak istiyor.
Futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer yıllık garanti ücret için 15 milyon lira cevabını aldı. Pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi Abdullah Avcı'nın da olumlu raporunun ardından transferi bitirmek için harekete geçecek.
31 MAÇTA 3 ASİST
Beşiktaş kariyerinde sakatlıklarla daha çok adını duyuran Dorukhan geçen sezon 31 maçta 3 asistlik performansla oynadı.