Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a cevabı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile görüşmelerini sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu bordo-mavililerden 15 milyon lira yıllık ücret talep etti.

Beşiktaş'tan yurt dışına transfer olmak için ayrılma kararı alan ancak daha sonrasında kendisine uygun bir kulüp bulamayan Dorukhan Toköz'e Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor talip oldu.

MALİYETİ: 15 MİLYON LİRA

Bu sezon kadrosunu Hamsik, Koita, Gervinho ve Bruno Peres gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer orta sahaya da Dorukhan'la takviye yapmak istiyor.

Futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer yıllık garanti ücret için 15 milyon lira cevabını aldı. Pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi Abdullah Avcı'nın da olumlu raporunun ardından transferi bitirmek için harekete geçecek.

31 MAÇTA 3 ASİST

Beşiktaş kariyerinde sakatlıklarla daha çok adını duyuran Dorukhan geçen sezon 31 maçta 3 asistlik performansla oynadı.