Dorukhan’dan ‘Gidiyorum’ şarkısına açıklama geldi

A Milli Takım kampında olan Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Dorukhan, şampiyonluk kutlamasında çalan şarkıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’la olan sözleşmesini yenilemeyen Dorukhan, EURO 2020 için gittiği Milli Takım kampında verdiği röportajda şampiyonluk kutlamasında çalan şarkı ile ilgili, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş Kulübünü çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz." açıklamasını yaptı.

“MİLLİ TAKIMA ODAKLANDIK”

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’ın milli futbolcusu Dorukhan, "Kesinlikle çok zor bir maç. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak. Ama ne olursa olsun biz Türkiye’yiz. Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize zor deseler, hepsini yendik. Hollanda olsun, Fransa olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik. Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kazandıkları iki kupa için mutlu olduklarını dile getiren Toköz, “Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. İki kupa kazandık, ikisi için de ayrı ayrı mutluyuz. Şimdi de bu kutlamaları geride bırakıp milli takıma odaklandık. İnşallah milli takımda da elimizden geleni yapıp, ülkemizi gururlandıracağız. En iyi yerlere geleceğiz. Uzun bir hazırlık kampımız var. Şenol hoca da bize her şeyi çalıştırıyor. İnşallah maçlarda başarılı olup önümüze bakacağız." dedi.

“GÜZEL OLDUĞU KADAR YORUCUYDU”

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak Toköz, "Güzeldi ama güzel olduğu kadar yorucuydu. İyi atlattık, toplam 4-5 gün kutlama oldu. Önce ligi aldık, ligi aldıktan sonra kupaya kadar biraz kutladık. Ondan sonra maçtan önce dinlendik, kupa maçına çıktık. Onu da kazandık. Onun da kutlamaları 1-2 gün sürdü. Yorulsak da çok keyifliydi. Şimdi de artık tamamen milli takıma odaklıyız.” açıklamasını yaptı.

RIDVAN YILMAZ: İNŞALLAH GALİP GELECEĞİZ

Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çifte kupalı şampiyonlukla ilgili Yılmaz, "Ben de iki kupa kazandığım için çok mutluyum. İlk sezonumda böyle bir şampiyonluk yaşadığım için hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası... Ardından milli takımdan davet gibi güzel bir haber aldım. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Şimdi sezonumuz bitti, milli takıma odaklanacağız. Şenol hoca ile birlikte çalışıp, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa’da temsil edeceğiz." diye konuştu.

İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında Yılmaz, “Şenol hoca yönetiminde takım olarak iyi hazırlanacağız, benim için bir tecrübe olacak ama inşallah galip geleceğiz." dedi.