Douglas Costa, Kapadokya'ya geldi

Model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte Kapadokya'ya tatile gelen Juventuslu futbolcu Douglas Costa, troll haberleriyle ünlü bir Twitter hesabının hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.

Model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi.

ATV TURUNA KATILDI

Daha sonra kız arkadaşıyla birlikte ATV turuna katılan yıldız futbolcu, kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

TROLLENDİ

Yaptığı troll haberlerle ün yapan bir Twitter hesabının Costa'nın ağzından yazdığı sözler ise tecrübeli oyuncuyu kızdırdı.

Trollendiğinden habersiz olan futbolcu, “Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye’ye bayıldım." dediğini iddia eden Twitter hesabına cevap verdi.

Costa, "Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu lanet bir şaka !!! Sahte haberlerinle iyi şanslar !!! Balonla asla uçmadım. Uçmak isterdim ama Ekim ayına kadar kapalı." diyerek cevap verdi.