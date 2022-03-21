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Doukara rakip takıma üçlü çektirdi
Antalyaspor'a 4-1 yenildikleri maçta rakip taraftarlara üçlü çektiren Doukara tepkiyle karşılandı. Giresunspor yönetimi futbolcunun savunmasını istedi.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 17:12
- Güncelleme : 21.03.2022 - 17:43
Süper Lig’in 30. haftasında Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 mağlup oldu.
Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Bir dönem Antalyaspor'da da oynayan futbolcunun sosyal medyaya düşen görüntüleri Giresunspor taraftarının tepkisini çekti.
Giresunsporlu Doukara, Antalyaspor taraftarlarına üçlü çektirdi - İZLE
GİRESUNSPOR, DOUKARA'NIN SAVUNMASINI İSTEDİ
Giresunspor yönetimi yaşanan şaşırtıcı olay sonrası futbolcunun savunmasını istedi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: