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    Doukara rakip takıma üçlü çektirdi

    Doukara rakip takıma üçlü çektirdi

    Antalyaspor'a 4-1 yenildikleri maçta rakip taraftarlara üçlü çektiren Doukara tepkiyle karşılandı. Giresunspor yönetimi futbolcunun savunmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:43
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    Süper Lig’in 30. haftasında Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 mağlup oldu.

    Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.

    Bir dönem Antalyaspor'da da oynayan futbolcunun sosyal medyaya düşen görüntüleri Giresunspor taraftarının tepkisini çekti.

    Giresunsporlu Doukara, Antalyaspor taraftarlarına üçlü çektirdi - İZLE

    GİRESUNSPOR, DOUKARA'NIN SAVUNMASINI İSTEDİ

    Giresunspor yönetimi yaşanan şaşırtıcı olay sonrası futbolcunun savunmasını istedi.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Doukara rakip takıma üçlü çektirdi #1


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