Dövizdeki yükseliş 4 büyükleri de vurdu

Dövizdeki dalgalanma artarak devam ederken futbolseverlerin aklına futbol takımlarının maaşları euro olarak ödemesi geldi. Hangi takım ne kadar euro maaş ödüyor? Cevabı haberimizde...

Süper Lig'in devleri bir yandan rakipleriyle mücadele ederken diğer yandan da mali durumu kontrol etmeye çalışıyor.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA KULÜPLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Euro ve dolar kurundaki dikey artış Türk futbolunu hiç olmadığı kadar vuracağa benziyor.

4 büyükler sezon başında maaş bütçesinde düşüşe giderken, kurun bir anda artışa geçmesi ise hesapları karıştırdı.

EN FAZLA MAAŞI BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR

Kulüplerin 2021-2022 yılındaki maaş bütçeleri şu şekilde:

Beşiktaş: 35 milyon 651 bin euro

Fenerbahçe: 33 milyon 21 bin euro

Galatasaray: 27 milyon 235 bin euro

Trabzonspor: 23 milyon euro





EURO 15 LİRAYA YAKLAŞTI

15 liraya yaklaşan euro kuru takımların belini bükerken, kulüpler bazı futbolcularla euro kurunu belirli rakamlara sabitleme yoluna gitmişti. Ancak yerli futbolcular tarafından rağbet gören bu sistem yabancı futbolcularda pek işe yaramıyor.

OCAK AYINDA TRANSFER ZOR

Ayrıca dünya futbol piyasasından alınacak futbolcularda euro kuru nedeniyle de takımları zor bir süreç bekliyor. Maliyetler neredeyse 2 katına çıkmışken devre arası transfer döneminde takımların transfer yapması ise oldukça zorlaştı.

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİM NE KADAR?

Öte yandan euro kurundaki değişim de ligin başladığı 13 Ağustos tarihinden bu yana oldukça fazla.

Euro ağustos ayında 10 liradan işlem görürken bugün itibarıyla 14.50 lira seviyelerine kadar yükseldi.

Kulüplerin lira bazındaki ödeme miktarı da şu şekilde:

13 AĞUSTOS 2021 - 23 KASIM 2021 MAAŞ YÜKÜ DEĞİŞİMİ

Beşiktaş: 365 milyon 510 bin lira - 516 milyon 939 bin 500 lira

Fenerbahçe: 330 milyon 210 bin lira - 478 milyon 804 bin 500 lira

Galatasaray: 272 milyon 350 bin lira - 394 milyon 907 bin 500 lira

Trabzonspor: 230 milyon lira - 333 milyon 500 bin lira

(Euro kuru Ağustos 2021'de 10 liradan 23 Kasım'da 14,50 liradan hesaplanmıştır)

AHMET NUR ÇEBİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kur yükselişinin ardından ilk açıklama Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den geldi. Siyah-beyazlıların bir numarası, “Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek, çok daha zor hale gelmiştir.” açıklamasını yaptı.

Bu mali belirsizlik devam ederken takımların nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.