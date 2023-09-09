Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

AA & Ensonhaber

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da oynanan Avrupa Şampiyonası final maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 2 gol birden atan, Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Maç sonunda büyük coşku yaşandı

Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşayan milli takım, hep birlikte "Türkiye" tezahüratları yaptı.

Karşılaşmayı yerinde izleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, görüntülü görüşmede tüm oyuncuları tebrik etti.

TFF, futbolcuları tebrik etti

Maçı tribünden izleyen Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de karşılaşma sonunda oyuncuları tebrik ederek, coşkuya katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Aydın'ı arayarak futbolcuları kutladı.