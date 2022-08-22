Dresevic: İyi oynadık, yetmedi

Karagümrük'ün savunmacılarından Dresevic, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Fatih Karagümrüklü Dresevic, Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklama yaptı.

Dresevic maç sonu açıklamasında, "Böyle bir skor beklemiyordum. Daha iyi oynayıp, kafamızı sahaya vermemiz lazım." sözleriyle açıklamalarına başladı.

"Belli bir periyot iyi oynadık"

Beşiktaş'ın maça hızlı başlamasının kendileri açısından zorlayıcı olduğunu söyleyen Dresevic, "İyi başladılar. Beşiktaş presi çok iyiydi. Yapımız dağınıktı. Belli bir periyot iyi oynadık ama bu durumlarda yetmiyor." açıklamasını yaptı.



