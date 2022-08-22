Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1929
0.20%
Dolar
18.113
0.15%
Altın
1.017
0.14%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
398.111
2.20%
BTXN Coin
5.49
-3.51%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Dresevic: İyi oynadık, yetmedi

    Karagümrük'ün savunmacılarından Dresevic, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
    • 22.08.2022 - 00:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dresevic: İyi oynadık, yetmedi

    Fatih Karagümrüklü Dresevic, Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklama yaptı.

    Dresevic maç sonu açıklamasında, "Böyle bir skor beklemiyordum. Daha iyi oynayıp, kafamızı sahaya vermemiz lazım." sözleriyle açıklamalarına başladı.

    "Belli bir periyot iyi oynadık"

    Beşiktaş'ın maça hızlı başlamasının kendileri açısından zorlayıcı olduğunu söyleyen Dresevic, "İyi başladılar. Beşiktaş presi çok iyiydi. Yapımız dağınıktı. Belli bir periyot iyi oynadık ama bu durumlarda yetmiyor." açıklamasını yaptı.

    Dresevic: İyi oynadık, yetmedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Görme engelli adamdan eşinden kalan araca vefa
    Yaşam

    Görme engelli adamdan eşinden kalan araca vefa

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Marcel Tisserand, El Ittifak'a transfer oldu
    Transfer dosyası

    Marcel Tisserand, El Ittifak'a transfer oldu

    Görüş Bildir