Dries Mertens: Ben buraya kupa kazanmaya geldim

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu sezon 5. kez ağları sarstı
36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı. Mertens bu gollerin 3’ünü ligde, 2’sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Dries Mertens 87. dakikada yerini Eyüp Aydın’a bıraktı.
"Ben buraya kupa kazanmaya geldim"
Dries Mertens, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Deneyimli isim, şu sözleri sarf etti:
Kolay bir maç olmadı, en iyi oyunumuz değildi. Kendimize odaklanmalıyız, dış etmenlere, hakeme değil. Galatasaray taraftarının sevgisi bana iyi geliyor, onları çok seviyorum. Ben buraya kupa kazanmaya geldim.
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