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Dries Mertens: Ben buraya kupa kazanmaya geldim

Dries Mertens: Ben buraya kupa kazanmaya geldim Galatasaray’ın Belçikalı futbolcu Dries Mertenes, Kayserispor maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı. Maçın ardından konuşan Mertens, "Galatasaray taraftarının sevgisi bana iyi geliyor, onları çok seviyorum. Ben buraya kupa kazanmaya geldim" dedi.