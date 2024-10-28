Dries Mertens, Beşiktaş derbisinde 100. maçına çıktı

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenerken, sarı-kırmızlılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens 'dalya' dedi.

Maça yedek başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen’in yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçını oynadı.

2022'DE TRANSFER OLDU

2022 yılının yaz transfer döneminde transfer olan Mertens, Süper Lig’de 76, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup ve elemelerde 13, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da da 2 maça çıktı.

ASİST KRALI OLDU

Attığı gollerin yanında asistleriyle de takımına önemli katkı veren Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de yaptığı 16 asistle bu alanda zirvede yer aldı.