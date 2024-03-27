Dries Mertens: Bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor

Süper Lig lideri Galatasaray, milli ara döneminde çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, günün antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim"
Galatasaray'daki ikinci sezonunu yaşayan Mertens, bir yıl daha forma giyebileceğini söyledi.
Açıkçası çok bilmiyorum. Son aylarda çok fazla düşünüyorum. Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Neden olmasın? Bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor.
"İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum"
Mertens, sözlerine şöyle devam etti:
Kendim için, devam edebileceğim gibi iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Onun için de devam edebilirim diye düşünüyorum.
Mertens'in Fenerbahçe analizi
Rakipleri Fenerbahçe hakkında da konuşan Mertens, şunları dedi:
Çok mutluyum Fenerbahçe'nin de bu durumda olmasından. Onlar da çok fazla transfer yaptı, iyi oyuncular getirdi. Bizim gibi çok gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar ve bırakmıyoruz maçları.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış