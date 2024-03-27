Dries Mertens: Bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor Galatasaray'ın deneyimli hücum oyuncusu Dries Mertens, emeklilik kararı hakkında konuştu. Belçikalı isim, "Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig lideri Galatasaray, milli ara döneminde çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, günün antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim"

Galatasaray'daki ikinci sezonunu yaşayan Mertens, bir yıl daha forma giyebileceğini söyledi.

Açıkçası çok bilmiyorum. Son aylarda çok fazla düşünüyorum. Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Neden olmasın? Bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor.

"İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum"

Mertens, sözlerine şöyle devam etti:

Kendim için, devam edebileceğim gibi iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Onun için de devam edebilirim diye düşünüyorum.

Mertens'in Fenerbahçe analizi

Rakipleri Fenerbahçe hakkında da konuşan Mertens, şunları dedi: