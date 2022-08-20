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    Dries Mertens: Biraz daha birbirimize alışmalıyız

    Dries Mertens, 1-0 galip geldikleri maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
    • 20.08.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 09:37
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    Dries Mertens: Biraz daha birbirimize alışmalıyız

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden yıldız futbolcu Dries Mertens, Ümraniyespor mücadelesinden sonra açıklamalarda bulundu.

    "Yeni bir takımız"

    Karşılaşma ile ilgili değerlendirmesinde Mertens, "Gerçekten zor maçtı. Yeni oyunculardan ve yeni teknik direktörden kurulu bir takımız. Birbirimize alışmamız gerekiyor. İlk yarıda daha kötüydük ancak ikinci yarı değişiklikler yaptık ve iyi oynamayı başardık. En sonunda Bafe harika bir gol attı ve onun sayesinde kazanmış olduk."

    "Hocamız bana zaman vermek istedi"

    İdman eksiği olduğunu ve zamanla eski formuna döneceğini söyleyen Belçikalı yıldız, "Hocamız bana zaman vermek istedi. Buraya geldikten bir hafta sonra maça çıkmak kolay değildi. Kendimi geliştirerek hızlı bir şekilde alışacağıma inanıyorum.” şeklinde konuştu.

    Dries Mertens maç sonu açıklamalarını ise Türkçe "Teşekkür ederim" sözleriyle sonlandırdı.

    Dries Mertens: Biraz daha birbirimize alışmalıyız #1


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