Dries Mertens bu sezon ligdeki ilk gollerini attı Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle bu sezon Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti.

İHA

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maça ise Galatasaray'ın tecrübeli ismi Dries Mertens damgasını vurdu. Sarı-kırmızılılarda Mertens, Alanyaspor kalesine 2 gol attı.

İki gole imza attı

Maçın 45+1. dakikasında sahneye çıkan Mertens, ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.

Müsabakanın 59. dakikasında Kazımcan Karataş’ın sol kanattan ortasında Mauro Icardi’nin kafayla dokunuşunda arka direkte topu alan Mertens gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

Yerini Ziyech'e bıraktı

Bu sezon Süper Lig’deki ilk gollerini kaydeden 36 yaşındaki futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 74. dakikada Hakim Ziyech oyuna girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)