Dries Mertens, bu sezonki 6. golünü kaydetti

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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ceza yayının sol tarafından sert vuruş yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.

Bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı

36 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 4. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunan Mertens, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan Dries Mertens 73. dakikada yerini Carlos Vinicius’a bıraktı.

"Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum"

Mertens, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Dries Mertens, şu sözleri sarf etti:

Kolay bir maç olmadı. Başakşehir iyi oynuyor ve kaliteli oyuncuları var. İki gol attık, bir golümüz sayılmadı. Bulduğumuz gollerden sonra iyi bir şekilde devam ettik. Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir kulübe geldiğimi bilmiyordum. Benimle ilgili söylenenler, kendi adıma büyük gurur.