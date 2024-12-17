Dries Mertens, emeklilik sorularına yanıt verdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar son dakikada bulduğu golle mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİK SORUSUNA YANIT

Maç sonrası konuşan Mertens, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi." dedi.

"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Belçikalı yıldız, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.