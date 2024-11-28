Dries Mertens: Galatasaray son kulübüm

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Hollanda takımı AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray forması giyen yıldız isim Dries Mertens ise bu maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY SON KULÜBÜM"

Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Belçikalı yıldız, Okan Buruk'un, "Gençleşiyor" şeklinde açıklamasının hatırlatılması ve "Antrenörünüz yaşlandıkça gençleştiğinizi söyledi, siz de aynısını hissediyor musunuz?" sorusunu, "Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz..." diye yanıtladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

37 yaşındaki Dries Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.