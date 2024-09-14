Dries Mertens, gol sayısını 2'ye çıkardı

İHA
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor’u konuk etti. Okan Buruk'un ekibi, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların 4. golünü Belçikalı futbolcusu Dires Mertesn kaydetti.
MERTENS YİNE SAHNEDE
Karşılaşmanın 61. dakikasında orta sahada Lucas Torreira’nın baskı yaparak kazandığı topla ceza saha içine girip verdiği pasta Mertens sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-0’a getirdi.
37 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de Adana Demirspor maçının ardından 2. golünü attı.
YERİNİ BATSHUAYI'YE BIRAKTI
Müsabakaya 11’de başlayan Belçikalı futbolcu, 67. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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