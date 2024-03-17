Dries Mertens: Karakterimizi gösterdik Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti. Mertens maçın ardından ise, "İyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık" dedi.

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Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertnes kaydetti.

Müsabakanın 27. dakikasında sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında topu alan Mertens, ceza yayının sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon 8. kez ağları sarstı

36 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki 8. golünü attı. Belçikalı futbolcu bu gollerini 5’ni Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 89. dakikada Carlos Vinicius girdi.

"3 puanı aldık"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

1 gol ve 1 asistle tamamladığı mücadeleyi değerlendiren Mertens, şunları dedi:

Kolay değildi kesinlikle. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Bizde de aynı özellikler var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık.

"Ndombele, çok komik bir insan ve kaliteli bir oyuncu"

Attığı gol hakkında konuşan Mertens, şu sözleri sarf etti: