Dries Mertens: Karar maça etki etti

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Corendon Alanyaspor'a karşı 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

"Karar maça etki etti"

Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti." dedi.

"Umarım gollerim devam eder"

Takımının ilk golünü atan Mertens, "Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.