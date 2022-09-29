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    Dries Mertens: Napoli'yi çok özlüyorum

    Dries Mertens: Napoli'yi çok özlüyorum

    Galatasaray'ın, Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens, İtalyan basınına, Napoli'yi özlediğini ve tekrar orada yaşamak istediğini söyledi.
    • 29.09.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:10
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    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

    San Gennaro Ödülü'nü kazanmasının ardından video ödül törenine video bağlantısıyla katılan Belçikalı futbolcu, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk, bugün hala bizim evimiz. Orayı ilk gördüğümüzde, bir arkadaşımın beni oraya götürdüğünü hatırlıyorum. Napoli'nin en güzel yeriydi ancak yine de restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun tadilattı. Arkadaşım bir ay beklememi söyledi. Güvendik ve her şey yolunda gitti." ifadelerini kullandı.

    Dries Mertens: Napoli yi çok özlüyorum #1

    "Napoli'ye geri döneceğiz"

    Napoli şehrinde bir gün yeniden yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili soru yöneltilen Mertens, "Cevabımı zaten biliyorsunuz. Eğer eşim Kat 'Evet' derse o zaman geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorum ve Pino Daniele'nin tüm şarkılarını biliyorum, bu yüzden cevabım evet." dedi.

    Dries Mertens: Napoli yi çok özlüyorum #2


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