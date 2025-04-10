Dries Mertens: Osimhen dünyadaki en iyi 3 forvetten biri

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Obi Mikel'in 'Obi One Podcast' programına katıldı.

Mertens, Napoli'den de takım arkadaşı olan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN'İ BURAYA BEN GETİRDİM"

Osimhen'in Galatasaray'a transferinde etkili olduğunu söyleyen Mertens, "Osimhen'i buraya ben getirdim." dedi.

Osimhen'in şu an dünyada iyi olan üç forvetten biri olduğunu da sözlerine ekleyen Belçikalı yıldız, Nijeryalı golcüyle oynamanın bir ayrıcalık olduğunu da aktardı.

"DÜNYADAKİ EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİ"

Mertens'in açıklamaları şu şekilde:

"Osimhen'i buraya ben getirdim. Harika bir oyuncu, üst düzey bir forvet. Şu anda onun gibi çok fazla forvet yok çünkü Lewandowski artık yaşlanıyor, Benzema artık sahalarda yok. Bence Victor şu an dünyadaki en iyi üç forvetten biri ve şu anda bizimle oynuyor olması bizim için büyük bir şans. Onunla oynamak gerçekten ayrıcalık. Harika bir insan ve onu gerçekten çok seviyorum. Aramızda iyi bir iletişim var ve bu yüzden buraya gelmesine çok sevindim. Onun bir takım için neler yapabileceğini ve neler başarabileceğini biliyorum. Bu yüzden bizimle olması harika."