Dries Mertens, Sivasspor maçına damga vurdu Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig’deki gol sayısını 8 yaptı.

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Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Her iki devrede de golünü attı

Müsabakanın 38. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içinde girip içeriye çevirdiği topu kale önünde Mertens tamamladı ve skor 2-0 oldu.

73. dakikada da Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin indirdiği topu Belçikalı futbolcu gelişe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 5-1 yaptı.

74 dakika sahada kaldı

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkardı. Mertens’in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens 74. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

"Kolay bir maç değildi"

Galatasaraylı Dries Mertens, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mertens, sözlerine şöyle başladı:

Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam.

"Doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım"

Maçtan önceki sakatlığı için gelen soruya cevap veren Mertens, şunları dedi:

Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım.

"Bu hafta görüşmeler olacak"

Galatasaray'da gelecek sezon kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren 36 yaşındaki isim, şöyle konuştu: