Dries Mertens: Galatasaray'da devam etmek istiyorum Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Maçın ardından konuşan Mertens, sarı-kırmızılı takımla devam etmek istediğini söyledi.

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Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken sarı-kırmızılıların 3. golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens’ten geldi.

Müsabakanın 76. dakikasında Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Mertens düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

Tüm kulvarlarda 9. golünü kaydetti

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 6 yaptı.

Mertens’in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemlerinde 2, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens 82. dakikada yerini Tete’ye bıraktı.

"Galatasaray'da devam etmek istiyorum"

Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Pendikspor maçı sonrası konuşan Dries Mertens, şunları dedi:

İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz.

"Galatasaray'da çok mutluyum"

36 yaşındaki Belçikalı yıldız ayrıca şu ifadeleri kullandı: