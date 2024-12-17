Dries Mertens, Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti

İHA
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşırken, rakibini 4-3'lük skorla yendi.
Sarı-kırmızılıların ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens’ten geldi.
Müsabakanın 8. dakikasında Yunus Akgün’ün ara pasında defansın arkasına sarkan Mertens, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
90 DAKİKA OYNADI
37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 4.gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcunun ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü bulunuyor.
Maça 11’de başlayan Dries Mertens 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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