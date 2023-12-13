Dries Mertens: Yazık oldu Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Dries Mertens maç sonu açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son hafta maçında Galatasaray, Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.



Galatasaray'da Dries Mertens, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Her şey daha farklı olabilirdi"

Belçikalı yıldız, "Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olabilirdi." dedi.

"Yazık oldu"

Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi için yorum yapmasının istenmesi ardından, "Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu" sözlerini sarf etti.