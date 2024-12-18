Dries Mertens'e 1 sene daha kal baskısı

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 kulvarda oynanan 24 maçın tamamında sahaya çıkan tek oyuncu Dries Mertens oldu.

Belçikalı yıldız, bu süreçte 5 gol ve 11 asistle Sarı-Kırmızılı ekibe büyük katkı sağladı.

TECRÜBELİ 10 NUMARA İLK 11’İN DEĞİŞMEZİ

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, oynadığı 24 maçın 21’ine ilk 11’de başlayarak Galatasaray’ın oyun kurucusu konumuna geldi. Mertens, özellikle büyük maçlardaki performansıyla fark yaratmayı sürdürüyor.

FUTBOLA VEDA MI, DEVAM MI?

Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Mertens için Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk yeni bir plan yapıyor. Yönetim, Belçikalı yıldızın 1 yıl daha takımda kalmasını arzuluyor ve önümüzdeki günlerde bu konuda oyuncuyla bir görüşme yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Son olarak Trabzonspor karşısında alınan 4-3’lük galibiyette Mertens, 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızlarından biri oldu.

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye gol atan tecrübeli oyuncu, bu kritik mücadelede de takımını sırtlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.