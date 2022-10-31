Petrol
92.85
-0.98%
Euro
18.4705
-0.36%
Dolar
18.6148
0.18%
Altın
979.47
-0.33%
Borsa
3937
1.49%
Bitcoin
383.103
-1.23%
BTXN Coin
10.25
-3.57%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Dries Mertens'e Vissel Kobe talip oldu

    Dries Mertens'e Vissel Kobe talip oldu

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'e, Japon devi Vissel Kobe'nin talip olduğu öğrenildi.
    • 31.10.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Dries Mertens, son dönemde skora katkı anlamında olmasa da oyun içerisindeki performansıyla taraftarın beğenisini kazanıyor.

    Sezon başında bedelsiz şekilde transfer edilen Mertens'e, Japon kulübü Vissel Kobe'nin talip olduğu öğrenildi.

    Dries Mertens e Vissel Kobe talip oldu #1

    En erken sezon sonu gidebilir

    Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı oyuncunun bu teklifi değerlendirmeye almak istediği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların en erken sezon sonunda gitmesine izin vereceği de gelen haberler arasında.

    35 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 maçta 1 gol kaydetti.

    Dries Mertens e Vissel Kobe talip oldu #2


    Kocasına yönelik saldırıya İncil'den ayet ile yanıt verdi
    Dünya

    Kocasına yönelik saldırıya İncil'den ayet ile yanıt verdi

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten 'İnci Tanem' performansı
    Medya

    Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ten 'İnci Tanem' performansı

    Görüş Bildir