Dries Mertens'i görenler tanıyamadı! Yeni saç stili sosyal medyayı karıştırdı Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig ekibi Galatasaray, milli takımlarda oynayan futbolcularından yoksun antrenmanlarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Dries Mertens, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Saçlarını sarıya boyatan Belçikalı futbolcunun yeni saçları bazı taraftarların beğenisini kazanırken, bazı futbolseverler ise beğenmedi.

İşte Mertens'in yeni tarzı...

9 maçta 2 gol 1 asist

Japonya ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Mertens, Galatasaray'da kalmaya karar vermişti.

36 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.