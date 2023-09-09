Dries Mertens'i görenler tanıyamadı! Yeni saç stili sosyal medyayı karıştırdı

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Süper Lig ekibi Galatasaray, milli takımlarda oynayan futbolcularından yoksun antrenmanlarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Dries Mertens, yeni tarzıyla dikkat çekti.
Saçlarını sarıya boyatan Belçikalı futbolcunun yeni saçları bazı taraftarların beğenisini kazanırken, bazı futbolseverler ise beğenmedi.
İşte Mertens'in yeni tarzı...
9 maçta 2 gol 1 asist
Japonya ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Mertens, Galatasaray'da kalmaya karar vermişti.
36 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.