Dries Mertens'in golünde ofsayt var mı? Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devrede

Kasımpaşa ile Galatasaray Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Galatasaray'ın Dries Mertens ile bulduğu gol ofsayt tartışmalarına neden oldu.
Mertens, şık bir gol kaydetti
Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Fernando Muslera'nın uzun gönderdiği pası sağ iç kulvarda kontrol eden Barış Alper Yılmaz, arkadan gelen Dries Mertens'i gördü.
Topu kontrol eden Mertens, ceza sahası dışında yayın sağ tarafından sağ ayağıyla uzak köşeye plase vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı.
Ofsayt tartışması
Mertens'in bu harika golünün ardından ise sosyal medyada pozisyonun ofsayt olduğu yönünde tepkiler yükseldi.
Bazı futbolseverler, ofsayt çizgisinin Fernando Muslera'nın ayağından çıkmadan çizildiğini ileri sürdü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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