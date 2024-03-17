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Dries Mertens'in golünde ofsayt var mı? Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devrede

Dries Mertens'in golünde ofsayt var mı? Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devrede Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısında sarı-kırmızılı takım Dries Mertens'le golü buldu. Sosyal medyada ise yıldız futbolcunun attığı golün öncesinde ofsayt olduğu öne sürüldü.