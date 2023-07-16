Dries Mertens'in maç sonu hareketi takdir topladı Galatasaray'ın Austria Wien ile karşılaştığı hazırlık maçı sonu Dries Mertens, tribündeki taraftara formasını hediye ederek tribünden alkışı topladı.

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Süper Lig'in Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile 1-1 berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın golünü 83. dakikada Barış Alper Yılmaz atarken mücadelede Austria Wien'in golü ise 49. dakikada James Holland'dan gelmişti.

Tribünlerden alkış topladı

Bu hazırlık maçının ardından Belçikalı yıldız Dries Mertens, yaptığı hareketle tribünlerden alkış topladı.

Tecrübeli isim maçın bitiş düdüğüyle tribünde bulunan bir taraftara formasını hediye etti. Mertens'in bu videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.