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Haber Merkezi

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip Galatasaray, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, milli oyuncularından yoksun bir şekilde Bodrum FK, maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

MERTENS VE OĞLU İDMANDA

İdmanın ardından ise ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yıldız futbolcu Dries Mertens ile Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen oğlu Ciro, antrenman sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zeminine indi.

Mertens'in şut çalışması yaptığı sırada oğlunun da onu eşlik etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.