Dries Mertens'in psikolojisi bozuldu

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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine yol açan penaltı pozisyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'in psikolojisini altüst etti.

Türk futbolunu sarsan olayın ardından yapılan yorumlar, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kabul edilebilir seviyede değildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Mertens'e sahip çıkmaya çalışsa da her geçen gün artan eleştirilerin dozu hakaret boyutuna ulaştı. Psikolojisi bozulan 37 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize maçının ilk yarısın da sahada hayalet gibi gezdi.

DERBİDE NE YAPACAK?

Okan Buruk da bu durum karşısında seyirci kalmadı ve ikinci yarıya başlarken, Dries Mertens'i oyundan aldı. Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar Mertens'e moral vermeye çalışacak. AZ Alkmaar maçında da Galatasaraylı taraftarlar, Belçikalı'ya olan desteklerini net bir şekilde gösterecekler.