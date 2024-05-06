Dries Mertens'tan sözleşme talebi! Görüşmeler sürüyor Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Dries Mertens, sarı-kırmızılılardan şu an aldığı maaşa yakın bir ücret talep ediyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de topladığı 96 puanla son 3 haftaya lider olarak giren Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Dries Mertens'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, takımda kalması istenen Mertens ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmeler devam ediyor

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Dries Mertens ile henüz anlaşma sağlamadı. Belçikalı futbolcu, şu anda aldığı maaş civarında bir ücret talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli oyuncu indirimi kabul ederse, sözleşme bir yıllığına yenilenecek.

Geleceği hakkında konuştu

Belçikalı futbolcu, Sivasspor karşılaşmasının ardından geleceği için gelen sorunun ardından, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." şeklinde cevap vermişti.

Bu sezon 48 maça çıktı

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 11 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.