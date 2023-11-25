Dries Mertens'ten Alanyaspor'a şık gol! Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçında harika bir gole imza attı.

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Süper Lig, milli maçların tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam etti.

Ligin 13. hafta mücadelesinde ise Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında ise Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Dries Mertens, mükemmel bir gol kaydetti.

Topuna dibine girdi, şık golü attı

Müsabakanın 45. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dries Mertens, topu geriye çekip ceza alanı dışı sol çaprazından sağ ayağıyla topun dibine girdi, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden ağlarla buluştu.

Bu klas golün ardından ise sosyal medyada kullanıcıların aklına Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder gelirken Mertens, Icardi'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Belçikalı futbolcu, dakikalar 59'u gösterdiğinde ise bir kez daha sahneye çıktı ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)