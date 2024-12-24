Dries Mertens'ten çarpıcı sözler! 90 dakikada oynamak sıkıcı geliyor

Haber Merkezi

Süper Lig'de topladığı 44 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da yıldız futbolcu Dries Mertens, geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki Mertens, Belçika basınından Sporza'ya konuştu.

"SIKICI GELİYOR"

Belçika'da düzenlenen gösteri turnuvasının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

90 dakika futbol oynamak artık bana biraz sıkıcı geliyor.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna yanıt veren Mertens, şu sözleri sarf etti:

Göreceğiz. Şimdi kadar her şey harikaydı ama sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz.

"MİLLİ ARALARDA YAPTIĞIM TATİLLERDEN KEYİF ALIYORUM"

Belçika Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mertens, şunları dedi:

Yeni bir milli koçla kendimi milli takıma yine de açar mıyım? Tanrım, bu zor bir soru. Her zaman evet dedim ama itiraf etmeliyim ki milli aralarda yaptığım tatillerden de keyif alıyorum.

BU SEZON 25 MAÇTA OYNADI

1.8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, bu sezon Galatasaray'da 25 resmi maça çıktı.

Mertens, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistle mücadele etti.