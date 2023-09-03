Dries Mertens'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması Galatasaray'da Dries Mertens, Gaziantep FK'yı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasıdna Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"Motiveydik ve kazandık"

Mertens yaptığı açıklamada, "İyi bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra kazandık. Milli takımlara gidişler olacak, motiveydik ve kazandık." dedi.

"Hazırlanacağız ve Kopenhag maçına çıkacağız"

Mertens ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını göreceğiz. Güzel bir lig. Türkiye'ye çok iyi oyuncular geldi, ligin kalitesi çok yükseldi. Hazırlanacağız ve Kopenhag ile ilk maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.