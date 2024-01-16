Dries Mertens'ten olay sözler: Hakemleri bırakıp, kendimize bakmalıyız Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iyi oynamadıklarını söyledi. Belçikalı yıldız, "Hakemler hakkında konuşmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı camianın hakem tepkisini farklı bir bakış açısından değerlendiren Belçikalı futbolcu, oyuna odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Elbetteki bu akşam daha iyisini yapabilirdik. Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0 olabilirdi maç ancak bunu yapmakta zorlandık.

"Hakemlerle ilgili konuşmamalıyız"

Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Bizim sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor.

Alkış aldı

Mertens'in bu sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. 36 yaşındaki futbolcu Kayserispor maçındaki futboluyla taraftardan tam not almıştı.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)