Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin ardından Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı camianın hakem tepkisini farklı bir bakış açısından değerlendiren Belçikalı futbolcu, oyuna odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Elbetteki bu akşam daha iyisini yapabilirdik. Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0 olabilirdi maç ancak bunu yapmakta zorlandık.
"Hakemlerle ilgili konuşmamalıyız"
Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Bizim sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor.
Alkış aldı
Mertens'in bu sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. 36 yaşındaki futbolcu Kayserispor maçındaki futboluyla taraftardan tam not almıştı.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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