Dries Mertens'ten Napoli itirafı: Yavaşladığım için ayrıldım Galatasaray'daki hafta içindeki izin gününde İtalya'ya giden Dries Mertens, eski takımı Napoli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, eski takımı Napoli'yi ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, bu deneyimin heyecan verici olduğunu belirtti.

Castel Volturno'ya geri dönmenin duygusal bir an olduğunu ve çocuklarını tekrar görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Mertens'in açıklamaları şu şekilde:

Castel Volturno'ya geri dönmek heyecan vericiydi. Çocukları tekrar gördüm, güzel duygulardı. İyi bir atmosfer buldum. Bu yıl istediğimiz gibi gitmemiş olsa da ben hala Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorum ve onlar da buna inanmalı. Çocukları iyi gördüm, Calzano ile çalıştım ve teknik ekibin felsefesini biliyorum.

Napoli'den neden ayrıldı?

Mertens, Napoli'den ayrılma sebebini ise kariyerinin bir döneminde yavaşladığı için olduğunu ve uzun yıllar boyunca Napoli forması giyerek taraftarı olduğunu söyledi.

Şu andaki takımda birlikte oynadığım birçok oyuncu var ve onları tekrar görmek güzeldi. Eski takım arkadaşlarımla hala konuşuyoruz. Ayrıldım çünkü artık yavaşlamıştım bu yüzden. Napoli'de uzun yıllar oynadıktan sonra oranın bir taraftarı oluyorsunuz. Scudetto'yu (Şampiyonluk) kazanmanın ne demek olduğunu biliyordum, bunu isterdim ama tüm maçları izledim ve futbolun tadını çıkardım

Mertens, 2022 yazında Napoli'den Galatasaray'a transfer olmuştu ve Galatasaray formasıyla 78 maça çıkarak 15 gol atmış ve 17 asist yapmıştı.