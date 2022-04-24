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    Drogba, federasyon seçimini kaybetti

    Bir zamanlar Galatasaray’da da forma giymiş dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı kaybetti.
    • 24.04.2022 - 13:15
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    Drogba, federasyon seçimini kaybetti

    Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı için seçimleri tamamlandı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Başkanlık için seçimlere katıldı.

    Seçimler, daha önce yapılan seçimlerden daha fazla talep gördü. Canlı olarak yayınlanan ve 19.000'den fazla Fildişilinin izlediği seçim, Fildişi Futbol Federasyonu'nun sayfası aracılığıyla takip edildi.

    Drogba kaybetti

    Didier Drogba ilk kez bir milli takım şampiyonu ve uluslararası bir yıldız olarak aday olmuştu. Drogba; Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi. Efsane isim, sadece 21 oy aldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    Drogba, federasyon seçimini kaybetti #1

    Yeni başkan Idrıss Dıallo oldu

    Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Idriss Diallo 59 ve bir başka aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.


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