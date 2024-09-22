Dünya basını tarihi derbiyi manşetlerine taşıdı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından dünya basınından dikkat çeken haberler peş peşe geldi. İşte Jose Mourinho vurgusunun ön planda olduğu manşetler...

Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe 322 sonra ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Sarı lacivertli takım, en son Trabzonspor'a kaybetmişti.

DÜNYA BASINI DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

32 maç sonra ligde kaybetmiş oldu.

Galatasaray ise, bu galibiyetle ligde 6'da 6 yapan tek takım unvanını sürdürdü.

Karşılaşmanın yankıları ülkemizde olduğu kadar dış basında da yankı buldu.

Karşılaşmanın ardından dünya basını, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

OSİMHEN VE JOSE MOURİNHO VURGUSU

Osimhen ve Jose Mourinho vurgusunun ön planda olduğu manşetlerde sarı-lacivertli ekip ve Portekizli çalıştırıya eleştiriler yapıldı.

İşte dünya basınından tarihi derbiyle ilgili atılan manşetler...

Osimhen'li Galatasaray, Fenerbahçe'yi üzdü... ve Mourinho'yu susturdu! (Marca)

Galatasaray'a 3-1 kaybettikten sonra basın toplantısı düzenlemeden stattan ayrılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "Ağlayan Biri" benzetmesiyle alay konusu oldu. (Daily Mail)

Dzeko, Mourinho'ya yetmedi! Osimhen ve Mertens'li Galatasaray deplasmandaki derbide Fenerbahçe'yi yıktı. (Corriere dello Sport)

Osimhen'li Galatasaray uçtu! Derbide büyük bir galibiyet alan Galatasaray, Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle arasındaki farkı açtı. (Goal.com)

Mourinho'nun Fenerbahçesi kendi sahasındaki derbide Galatasaray karşısında küçük düştü. (FootBoom)