Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor

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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

Genç yaşına rağmen Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi kritik maçlarda kendisine güvenerek formayı verdiği 19 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.

Savunma bölgesindeki sakat futbolcuların eksikliğini hissettirmeyen genç Yusuf, kısa sürede Avrupa'nın radarına girdi.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI: ALMAN DEVİ TAKİBE ALDI

19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da Lyon ve Anderlecht'e karşı oynanan maçlarda gösterdiği performansla da dev takımların radarına girmeyi başardı.

Eşleşmenin ilk maçında gol getiren pası veren ve ikinci maçında da fileleri havalandıran Akçiçek, son olarak Alman devi Bayern Münih'in yakın takibine girdi.

Akçiçek'i kadrosunda görmek isteyen Münih, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ: 2 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta süre bulamayan Yusuf Akçiçek'in, Rangers karşılaşmasında 11'de görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

Öte yandan Yusuf Akçiçek, 2019 yazında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına katılmıştı.

Akçiçek, Fenerbahçe'nin U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon A takıma dahil olmuştu.

"AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Yine geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Yusuf, Avrupa transferi hakkında konuşmuştu.

Genç Yusuf, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde 100'ümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe." şeklinde konuşmuştu.

MOURİNHO: YUSUF'U YETİŞTİRMEK İSTİYORUM

Son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Yusuf Akçiçek için şu ifadeleri kullanmıştı: